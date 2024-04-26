Советник "Ред Булл" Хельмут Марко в восторге от прогресса гонщика Ферстаппена

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко в восторге от прогресса пилота команды Макса Ферстаппена в текущем сезоне.
По его словам, гонщик лучше показывает себя с каждым днём.
"Мы продолжаем двигаться вперед шаг за шагом даже на спринтерском этапе, как в Шанхае, во время свободных тренировок, а затем сразу в спринт-квалификации", — приводит слова Марко портал "СЭ".
Он добавил, что между Ферстаппеном и его инженером Джанпьеро Ламбьязе прекрасные отношения. А сам Макс стал более сосредоточенным и терпеливым.
В этом сезоне Ферстаппен выиграл из пяти четыре этапа "Формулы-1". Шестой этап с 3 по 5 мая пройдет в Майами.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".