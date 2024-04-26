Советник "Ред Булл" Хельмут Марко в восторге от прогресса гонщика Ферстаппена

Марко восхищен прогрессом пилота Ферстаппена

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Советник "Ред Булл" Хельмут Марко в восторге от прогресса пилота команды Макса Ферстаппена в текущем сезоне.

Фото: peterauto.peter.fr by Peter & Associés is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, гонщик лучше показывает себя с каждым днём.

"Мы продолжаем двигаться вперед шаг за шагом даже на спринтерском этапе, как в Шанхае, во время свободных тренировок, а затем сразу в спринт-квалификации", — приводит слова Марко портал "СЭ".

Он добавил, что между Ферстаппеном и его инженером Джанпьеро Ламбьязе прекрасные отношения. А сам Макс стал более сосредоточенным и терпеливым.

В этом сезоне Ферстаппен выиграл из пяти четыре этапа "Формулы-1". Шестой этап с 3 по 5 мая пройдет в Майами.