Гинцбург назвал условия вытеснения дельта-штамма COVID-19 "омикроном"

Дельта-штамм коронавируса может быть вытеснен новым вариантом "омикрон", считает директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению учёного, вытеснение "дельты" "омикроном" возможно в случае, если у нового штамма окажется более длительным срок от момента заражения до осложнений.

"То есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней", — уточнил Гинцбург.

Он добавил также, что шансы на доминирование "омикрона" повысятся, если он окажется заразнее "дельты".

"Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом ещё будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население", — цитирует учёного ТАСС.

О новом штамме коронавируса B.1.1.529, которому дали название "омикрон", впервые сообщили после его обнаружения в конце ноября в Южной Африке. Во Всемирной организации здравоохранения заявили о высокой вероятности распространения нового варианта COVID-19 во всём мире.

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