Микробиолог: штамм "омикрон" может значительно снизить эффективность вакцин

Существующие вакцины от коронавируса могут оказаться значительно менее эффективными против штамма "омикрон", считает микробиолог Гонконгского университета Келвин То, участвовавший в выделении образцов нового варианта COVID-19.

"Пока сложно говорить о том, могут ли вакцины оказаться полностью неэффективными или же их эффективность снизится на 20% или, скажем, на 40%", — цитирует эксперта ТАСС.

Учёные Гонконгского университета, в числе которых был Келвин То, первыми в Азии выделили новый штамм из клинических образцов. В настоящее время исследователи изучают способность "омикрона" к передаче, реакцию на него иммунной системы человека, а также перспективы разработки вакцин против нового варианта COVID-19.

По мнению То, на изучение свойств нового штамма понадобится несколько недель.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, который получил название "омикрон", впервые обнаружили в конце ноября в Южной Африке. В ВОЗ сочли высокой вероятность распространения нового варианта коронавируса по всему миру. В Гонконге выявили уже три случая заражения омикрон-штаммом.

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