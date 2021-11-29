Омикрон-штамм выявили в Австрии и Финляндии

Первого заразившегося новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили в Австрии.

В сообщении Минздрава страны, которое приводит РИА Новости, говорится, что случай заражения подтверждён в Тироле у человека, который прибыл из Южной Африки. Симптомов заболевания у заразившегося пока нет.

В Финляндии заражение новым штаммом подозревают у двух человек, которые также прибыли из-за рубежа.

"В настоящее время в Финляндии расследуется два случая коронавируса, возможно, варианта "омикрон". В обоих случаях инфицированные прибыли из-за границы", — сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии.

В сообщении говорится, что лабораторное исследование взятых у заразившихся образцов займёт несколько дней.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, получивший название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в Южной Африке. В настоящее время случаи заражения им зафиксировали в Ботсване и ЮАР, в Австралии, Гонконге, Израиле, а также в ряде стран Европы.

В ВОЗ заявили о высокой вероятности распространения нового штамма по всему миру.

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