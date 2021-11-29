Возможность новых ограничений из-за штамма COVID-19 "омикрон" рассматривают в РФ

Власти РФ рассматривают возможность введения новых ограничений в связи с обнаружением штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. "Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит", — цитирует РИА Новости ответ замминистра на вопрос о возможности ввода ограничений в связи с появлением нового штамма COVID-19.

Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529, который назвали "омикрон", обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Случаи заражения им выявили уже в Ботсване и ЮАР, а также в Австралии, Гонконге, Израиле и ряде европейских государств.

Во Всемирной организации здравоохранения сочли высокой вероятность глобального распространения нового штамма. По предварительным данным, "омикроном" могут заразиться уже перенёсшие заболевание коронавирусом люди.

Предполагается, что из-за многочисленных мутаций новый штамм может оказаться устойчивым к защитным антителам переболевших COVID-19 и вакцинированных от него.

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