Вероятность распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире является высокой, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ, в случае распространения нового варианта коронавируса прогнозируются "серьёзные последствия".
"Могут возникнуть серьёзные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", — заявили в ВОЗ.
Согласно предварительным данным, заражение новым штаммом может грозить уже переболевшим коронавирусом.
Исследователи отмечают, что изменения в геноме "омикрона" указывают на его возможную устойчивость к защитным антителам перенёсших COVID-19 и вакцинированных от него.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, названный "омикроном", впервые выявили в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ признала новый вариант коронавируса "вызывающим озабоченность".
Заразившихся "омикроном" уже выявили в:
Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России случаев заражения новым штаммом пока не зафиксировано.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.