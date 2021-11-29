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ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма COVID-19 "омикрон"

Здоровье

Вероятность распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире является высокой, считают во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма COVID-19 "омикрон"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ, в случае распространения нового варианта коронавируса прогнозируются "серьёзные последствия".

"Могут возникнуть серьёзные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", —  заявили в ВОЗ.

Согласно предварительным данным, заражение новым штаммом может грозить уже переболевшим коронавирусом.

Исследователи отмечают, что изменения в геноме "омикрона" указывают на его возможную устойчивость к защитным антителам перенёсших COVID-19 и вакцинированных от него.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, названный "омикроном", впервые выявили в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ признала новый вариант коронавируса "вызывающим озабоченность".

Заразившихся "омикроном" уже выявили в:

  • Ботсване,
  • ЮАР,
  • Австралии,
  • Гонконге,
  • Израиле
  • и нескольких странах Европы.

Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России случаев заражения новым штаммом пока не зафиксировано.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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