ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения штамма COVID-19 "омикрон"

Вероятность распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире является высокой, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ, в случае распространения нового варианта коронавируса прогнозируются "серьёзные последствия".

"Могут возникнуть серьёзные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", — заявили в ВОЗ.

Согласно предварительным данным, заражение новым штаммом может грозить уже переболевшим коронавирусом.

Исследователи отмечают, что изменения в геноме "омикрона" указывают на его возможную устойчивость к защитным антителам перенёсших COVID-19 и вакцинированных от него.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, названный "омикроном", впервые выявили в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ признала новый вариант коронавируса "вызывающим озабоченность".

Заразившихся "омикроном" уже выявили в:

Ботсване,

ЮАР,

Австралии,

Гонконге,

Израиле

и нескольких странах Европы.

Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в России случаев заражения новым штаммом пока не зафиксировано.

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