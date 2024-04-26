Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: с лёгкой заправкой из соевого соуса
Срыв сборки: почему три завода Stellantis в Европе стоят на месте?
Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы
Марко восхищен прогрессом пилота Ферстаппена
Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей
В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
Бизнес глобального масштаба: три способа открыть бизнес за границей в 2024 году

Три способа открыть бизнес за границей

2:22
Экономика

Открытие бизнеса за границей может быть захватывающим предприятием, открывающим новые возможности и горизонты для предпринимателей.

Три способа открыть бизнес за границей
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, это также может быть сложным и требовать внимательного планирования и исполнения.

Мы рассмотрим три эффективных способа открыть бизнес за границей, которые помогут вам воплотить в жизнь вашу международную предпринимательскую мечту.

Франчайзинг — это один из наиболее популярных способов открытия бизнеса за границей. Этот метод предполагает покупку права на использование успешной торговой марки и бизнес-модели существующей компании. Франчайзинговая система предоставляет предпринимателю готовый бизнес-план, поддержку в обучении персонала, маркетинговую стратегию и уже установленную клиентскую базу.

Выбор франчайзинга позволяет сократить риски, связанные с открытием нового бизнеса, так как вы работаете на уже успешно зарекомендовавшей себя марке. Однако важно тщательно изучить рынок, на котором вы планируете развернуть бизнес, чтобы убедиться в его пригодности для франчайзинговой модели.

Если у вас уже есть успешный бизнес в одной стране, открытие филиала за границей может быть разумным шагом для расширения вашей деятельности. Филиал является полностью контролируемым дочерним предприятием, связанным с вашей основной компанией.

Открытие филиала позволяет вам использовать уже установленный бренд и бизнес-модель, что облегчает вхождение на новый рынок. Кроме того, вы сохраняете полный контроль над бизнесом, что может быть важным аспектом для предпринимателей, стремящихся сохранить свою автономию.

Создание совместного предприятия с местным партнером — еще один популярный способ открыть бизнес за границей. Этот подход позволяет объединить ваши силы с местным предпринимателем, который обладает необходимыми знаниями о местном рынке, культуре и законодательстве.

Совместное предприятие обеспечивает доступ к местным ресурсам, контактам и экспертизе, что может значительно упростить запуск бизнеса в незнакомой среде. Однако важно тщательно выбирать партнера и четко определять роли и обязанности каждого участника, чтобы избежать конфликтов в будущем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Последние материалы
Три способа открыть бизнес за границей
Деревянко проверили на "детекторе лжи" после обвинений в присвоении 150 млн рублей
В Орске оценили количество домов, пострадавших от наводнения
Танзания приглашает на бесплатный тур по стране
Жители ДНР и ЛНР оформили 7 тыс. полисов ОСАГО с начала 2024 года
"Росгосстрах": внедрение цифровых технологий в урегулирование убытков
Какого цвета бывают глаза у собак
В США начинаются испытания препарата против старения
На что обращать внимание при выборе апельсинов?
Говорим о плюсах пруда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников