Министерство юстиции США обнародовало документ, в котором содержится информация о якобы кибератаках со стороны разных стран на разработки американской вакцины от коронавируса. В списке "хакеров" оказалась и Россия.
Так, согласно отчёту, в 2021 году на "интеллектуальную собственность" учёных США, в частности, и наработки по вакцине от коронавируса, совершены десятки кибератак.
"Только за последний год ряд государств, в том числе КНР, Россия, Иран и КНДР, посредством киберопераций нацеливались на деятельность и исследования, связанные с разработкой в США вакцин от COVID-19", — цитирует документ RT.
Кроме "покушений" на разработки, в ведомстве считают, что хакеры ещё и сеяли "рознь с целью подрыва демократии".
Примечательно, что фактчекингом Минюст США себя "не затруднил" и не привёл в документе доказательства, на основе которых обвинил другие страны.
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