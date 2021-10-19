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Автор Антон Куликов

Дайте народу "Пфайзер": оппозиция требует открыть Россию для западных вакцин

Политика

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который сейчас пребывает за пределами России, в очередной раз раскритиковал российские власти. Повод, правда, довольно спорный — Дмитрию Геннадиевичу не нравится, что в Россию не ввозят вакцины Moderna и Pfizer.

Дайте народу "Пфайзер": оппозиция требует открыть Россию для западных вакцин

Китайскую вакцину Sinovac, кстати, тоже. Но о ней Дмитрий Гудков почему-то не упоминает. Зато обращает внимание на то, что число смертей от коронавируса, по официальным данным, составляет 1000 человек ежедневно.

"А если взять избыточную смертность в сравнении с доковидным годом, то, например, за август, она составит 65 тысяч, то есть больше 2000 (!) в день. В 2001 году, во время теракта в США, после которого мир до сих пор не может прийти в себя, погибло 2997 человек. У нас почти столько каждый день. При этом у нас — только отечественная вакцина и закрытая Европа, или вообще ничего", — сообщает Гудков.

По его словам, нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят вакцины Moderna и Pfizer. Точнее говоря, одно все же имеется: "… это очередная геополитика, где люди — расходный материал". И это не импортная вакцина плохая, а "потому что режиму не нужна конкуренция".

"Поэтому сидите, дорогие россияне, по домам, умирайте по тысяче в день, дожидайтесь появления вакцин в ваших городах и весях (за лето в регионах фиксировались многочисленные перебои с поставками) — но не смейте и думать о Pfizer. Он не для вас", — пишет Дмитрий Гудков.

"Сейчас требование должно быть ясным и четким: открыть Россию для импортных вакцин. Их просто больше, они закроют потребности страны, увеличат количество вакцинированных, так как вызывают большее доверие <…> Они открывают мир для поездок", — заключил Гудков.

В общем, он здесь не "первопроходец". Среди части либеральных оппозиционеров с самого начала превалировало убеждение, что вакцины Moderna и Pfizer заведомо лучше российского "Спутника V".

Понятно, что убежденность эта не основана на каких-либо научных данных, а просто потому, что все западное якобы заведомо лучше российского. Выглядит глуповато, но тем не менее.

Непонятен аргумент, почему "режиму не нужна конкуренция". А какому "режиму" на Западе не нужна конкуренция со стороны "Спутника V", коль скоро российскую вакцину под различными предлогами вот уже год не регистрируют?

А откуда уверенность, что жители России, которые до сих пор не вакцинировались, в массовом порядке кинуться вакцинироваться вакцинами Moderna и Pfizer? А заявки на регистрацию вакцин в России эти компании, к слову, подавали? И данные о нехватке вакцин, мягко говоря, устаревшие.

В общем-то, сказанное Дмитрием Гудковым иначе как спекуляцией на теме вакцинации назвать сложно. Куда уместнее, если уж речь зашла об этом, в очередной раз призвать вакцинироваться. А вопрошать, почему в России до сих пор нет западных вакцин.

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Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий гудков
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