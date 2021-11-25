Украинский политик призвал напасть на Кремль

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Вооружённым силам Украины нужно напасть на Кремль.

"Это сложно, но если хотеть, то не невозможно", — сказал политик в эфире телеканала "Прямой".

Он выразил возмущение по поводу того, что президент Украины Владимир Зеленский не вступает в противостояние с Россией. Это может свидетельствовать о том, что лидер страны — "агент Кремля", считает Омелян.

Ранее экс-министр инфраструктуры Украины предложил план разрушения России изнутри путём запуска "украинских проектов" в Воронежской области, на Кубани и на Дальнем Востоке.

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