На Украине предложили план по "разрыву России изнутри"

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил план разрушения России изнутри. В своем выступлении он назвал президента Украины Владимира Зеленского "проектом Кремля" и заявил, что Украине необходимо внедрять свои проекты в Российской Федерации.

"Этот проект Кремля (Зеленского то есть — Ред.) мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза", — заявил Омелян в эфире львовского телеканала НТА.

Пан Омелян относится к числу тех украинских деятелей, которые с большой охотой фантазирует на темы как досадить России, нежели достигает успехов на вверенном им поприще.

В бытность министром инфраструктуры Владимир Омелян предложил создать на Украине тестовую площадку для реализации проекта сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop, которую продвигал Илон Маск.

Позднее Омелян объяснял, что "украинским гиперлупом" он пытался поднять дух жителей страны и сделать так, чтобы они "поверили в себя".

"Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии", — подчеркивал Владимир Омелян.

По его словам, вокруг проекта "украинского гиперлупа" удалось объединить большое число компаний как украинских, так и зарубежных. Но дальше объединения дело не пошло, проект так и остался поводом для шуток.

Что же касается "проектов", то Омелян не первый деятель, который ищет и с успехом находит некие украинские территории в России.

Недавно, например, украинский писатель Пётр Кралюк назвал пять российских регионов, в состав которых, по его мнению, входят исторические территории Украины. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Это не говоря уж о претензиях на Краснодарский край, которые выдвигают некоторые украинские деятели.