Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал президента Владимира Зеленского "проектом Кремля" и рассказал, как победить Россию.
По словам экс-чиновника, Москва работает над дестабилизацией ситуации на Украине, поэтому Киев должен действовать аналогичным образом.
Омелян призвал остановить "проект Кремля" Зеленского и запустить украинские проекты в РФ.
"Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза", — цитирует бывшего министра РИА Новости.
Ранее украинский националист Олег Тягнибок призвал восстановить территорию Украины в границах 1921 года и объявить территориальные претензии на Зеленый Клин (Дальний Восток) и Стародубщину (Брянская область).
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