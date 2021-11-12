Экс-министр Украины Омелян призвал избавиться от "проекта Кремля" Зеленского

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал президента Владимира Зеленского "проектом Кремля" и рассказал, как победить Россию.

По словам экс-чиновника, Москва работает над дестабилизацией ситуации на Украине, поэтому Киев должен действовать аналогичным образом.

Омелян призвал остановить "проект Кремля" Зеленского и запустить украинские проекты в РФ.

"Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза", — цитирует бывшего министра РИА Новости.

Ранее украинский националист Олег Тягнибок призвал восстановить территорию Украины в границах 1921 года и объявить территориальные претензии на Зеленый Клин (Дальний Восток) и Стародубщину (Брянская область).





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