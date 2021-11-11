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Зеленский пообещал олигархам "адский период" из-за дефицита энергоресурсов

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к олигархам Незалежной и призвал не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов. По мнению лидера страны, такие "игры" происходят каждую весну и осень.

Зеленский пообещал олигархам "адский период" из-за дефицита энергоресурсов

Глава Украины уточнил, что если к его словам не отнесутся серьёзно и у "государства кончится терпение", для олигархов настанет "адский период".

"Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "Искусственный дефицит. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать", — заявил Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

Кроме этого, президент призвал бизнесменов Незалежной показать "большую ответственность".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинцы якобы ждут возвращения Виктора Януковича на пост лидера страны. Бывший депутат Верховной Рады и соратница экс-президента Украины Анна Герман заявила, что только при нынешней власти народ понял, что при Януковиче "жилось проще", а цены были ниже.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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