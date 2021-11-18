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В Киеве сообщили о новой дате нападения России — с учётом алкогольного фактора

Мир

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович вновь выступил по теме "нападения России на Украину". Он сообщил новую дату предполагаемой атаки. Произойдёт это на католическое Рождество.

В Киеве сообщили о новой дате нападения России — с учётом алкогольного фактора

По словам Арестовича, в это время у западных стран "снизится способность реагировать". Украинское издание "Страна" предполагает, что судя по всему, речь об алкогольном факторе — "способность реагировать" снизится из-за обильного употребления спиртных напитков.

То же издание полагает, что "логика определённая здесь есть". "У русских в это время, как говорится, ещё ни в одном глазу — до Нового года целая неделя остаётся. А до православного Рождества и того дольше", — замечает "Страна".

Алексей Арестович также призвал не верить слухам, что Россия пойдет в наступление после Нового года. "Русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца", — предупредил он.

В общем, как и ожидалось, в Киеве подхватили тему "российского вторжения", которую старательно раздувают США и Великобритания. Правда, не совсем понятно, насколько всерьёз, коль скоро спикером по этой теме выступает Алексей Арестович. Впрочем, комментарии других киевских деятелей не сильно отличаются от того, что говорит советник главы офиса президента Украины.

Ранее Арестович творчески развил идею госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от подготовки Россией вторжения на Украину.

Пан Арестович подтвердил, что Украина является главной целью миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

"Я думаю, что это только начало кризиса на польско-белорусский границе, он будет только усиливаться. Лукашенко заявил, что туда перебросили оружие и боеприпасы с Донбасса. Скорее всего, они планируют довести дело до стрельбы. А когда НАТО и ЕС погрузятся в управленческий кризис, перенести все усилия на Украину", — сообщил советник. И добавил, что попытка мигрантов пересечь границу Польши является "военной операцией России".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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