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Автор Александр Шторм

Запад снова пугает Украину "зимним вторжением РФ"

Мир

Украинские военные и чиновники в один голос твердят о том, что Россия запланировала нападение на их страну. Но верят им далеко не все.

Запад снова пугает Украину "зимним вторжением РФ"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что выводы западной разведки о риске войны основаны не только на переброске российских войск к границе. 

Издание Financial Times обнародовало статью, в которой говорится, что американские разведчики якобы узнали планы Владимира Путина. Мол, специалисты предрекают «высокую вероятность дестабилизации» со стороны России грядущей зимой.

Особый упор делается на тот факт, что на границе с Украиной сейчас сосредоточены более 90 000 военнослужащих. Впрочем, и их отсутствие раньше не мешало Западу и Киеву пугать вторжением РФ и в 2020, и в 2019, и даже в 2018 годах.

Маляр также добавила, что данные украинской развезди совпадают с информацией стран-партнеров, и основаны не только на количестве российских войск вдоль украинской границы». Озвучивается тот факт, что Вашингтон якобы имеет дополнительную разведывательную информацию о намерениях российского лидера Владимира Путина. Но никому (кроме Киева) якобы не рассказывает...

Со своей стороны, российский президент назвал все выводы такого рода "алармистскими" и обвинил НАТО в разжигании напряженности в регионе собственными незапланированными учениями.

"Россия перебросила войска ближе к Донбассу, развернув до 114 000 военнослужащих к северу, востоку и югу Украины, из них около 92 000 солдат сухопутных войск, а остальные — представители ВВС и ВМФ", сообщил начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.

В ответ РФ отвечает, что может проводить учения и перемещать войска по любой части своей территории (что и делают НАТО с Киевом, кстати), а на Украину нападать не собирается.

При этом Москва обеспокоена и объявленными, и необъявленными учениями НАТО в Черном море - в них участвуют корабли США, могущие нести ядерное оружие на борту.

Нет никакой необходимости постоянно нагнетать обстановку в регионе, но США упирают на то, что опасаются повторения 2014 года. По ходу дела Россию успели обвинить и в пограничном кризисе в соседней Белоруссии из-за мигрантов, которые пытаются пересечь границу с Польшей - после чего российские соцсети "взорвались" мемами про "Петрова и Боширова, которые успели и здесь".

Напомним, Минские соглашения сейчас практически не работают из-за нежелания Киева предоставить тем, кого они называют то "своим украинским народом", то "сепаратистскими группировками противника" конституционную автономию.А последние удары в Донбассе с задействованными турецкими беспилотниками наводят на размышления об истинной стороне провокаций. 

Но Запад продолжает настаивать, что угроза исходит от России. По этому поводу читатели западного издания высказали предположения, что "главный вопрос здесь не «что», а «зачем». Что даст Путину дестабилизация ситуации на границе Украины и Белоруссии?" 

"Наиболее вероятный сценарий — что все больше помощи украинцам будет оказывать Польша. Исторически сложилось так, что между Польшей и Россией был с десяток войн. Польша, скорее всего, потащит за собой остальную Европу, и вот мы и получим серьезный конфликт…", считает пользователь Adam W.

Многие читатели выражают надежду, что пусть "русские решат не вторгаться, ведь победителей тут не будет, а смертей — не оберешься, просто ужасающее множество".

Фактически, единственное примечательное событие за последнее время — агрессия украинских беспилотников против сепаратистских регионов, это нарушение Минских соглашений. А вот такие вот статейки — это лишь дымовая завеса, пустить пыль в глаза после того, как украинская сторона обострит ситуацию по наущению США, резюмировали читатели издания. И напомнили, что "Северный поток-2" все равно стартует в скором времени "как реальность, данная всем в ощущение".

Этот факт гораздо показательнее всех заявлений Украины.

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