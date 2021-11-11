Курды вместе с властями Ирака рассматривают возможность вывоза беженцев с польско-белорусской границы. К ним могут направить самолёт для их возвращения обратно в Ирак.
Об этом рассказал представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр. Он обратил внимание, что большинство беженцев из Ирака.
"Министерство внутренних дел Курдистана ведёт переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолёта, чтобы вернуть тех, которые согласны", — передаёт РИА Новости его слова.
Бабакр предположил, что многие мигранты находятся в той ситуации, когда хотят вернуться, но не могут этого сделать. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры как с Польшей, так и с Белоруссией по поводу оказания необходимой помощи беженцам, которые пребывают на границе в ужасных условиях.
В ночь с 10 на 11 ноября 150 беженцев попытались вновь силой пересечь польско-белорусскую границу.
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