Власти Ирака обсуждают возможность вывоза беженцев с границы Польши и Белоруссии

Курды вместе с властями Ирака рассматривают возможность вывоза беженцев с польско-белорусской границы. К ним могут направить самолёт для их возвращения обратно в Ирак.

Об этом рассказал представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр. Он обратил внимание, что большинство беженцев из Ирака.

"Министерство внутренних дел Курдистана ведёт переговоры с Багдадом о подготовке к отправке туда самолёта, чтобы вернуть тех, которые согласны", — передаёт РИА Новости его слова.

Бабакр предположил, что многие мигранты находятся в той ситуации, когда хотят вернуться, но не могут этого сделать. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры как с Польшей, так и с Белоруссией по поводу оказания необходимой помощи беженцам, которые пребывают на границе в ужасных условиях.

В ночь с 10 на 11 ноября 150 беженцев попытались вновь силой пересечь польско-белорусскую границу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.