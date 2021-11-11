В Польше заявили о ночной попытке 150 мигрантов силой перейти границу

В ночь с 10 на 11 ноября 150 беженцев попытались вновь пересечь польско-белорусскую границу, об этом сообщили в пресс-службе пограничной охраны Польши. Мигранты проявляли агрессию и применяли грубую силу.

"На этот раз в районе Бяловежи границу пытались перейти 150 агрессивно настроенных мигрантов. Они бросались ветками и камнями в наших сотрудников, пытались сломать забор при помощи веток", — передаёт ТАСС слова представителя ведомства Эвелины Шчепаньской.

Она добавила, что ситуация на совместной границе Польши и Белоруссии остаётся очень напряжённой, регулярно мигранты совершают попытки незаконного перехода, нападая на пограничников.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о непричастности белорусской стороны к развитию миграционного кризиса. Министр также заметил, что Белоруссия желает как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию.

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