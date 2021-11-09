Польша выстроила напротив лагеря мигрантов боевую технику

Польша выстроила напротив лагеря мигрантов военную технику и силовиков. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ведомство в своём Telegram-канале рассказало о текущей ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.

"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", — написал комитет.

Также отмечается, что мигранты находятся в условиях нехватки воды и еды. Среди беженцев есть беременные женщины и маленькие дети, которые ночуют на земле при температурах близких к нулю. Все эти факторы значительно усугубляют положение.

"Некоторым беженцам плохо после применения польской стороной слезоточивого газа", — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Польши сообщило, что на границе большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов в Кузнице.

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