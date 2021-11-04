4 ноября в политической жизни Украины произошли два значимых события:
Казалось бы, между этими двумя новостями нет ничего общего. Если бы не прозвучавшие комментарии.
Украинское издание Страна. UA, опубликовало блиц-интервью с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, чья недавняя отставка вызвала волну слухов и предположений. В частности, ему был задан вопрос о том, планирует ли он "вернуться в большую политику".
На это бывший главный силовик Украины ответил, что "там" (в политике) сейчас "много продюсеров, которые скоро освободятся":
"Они будут заниматься опять продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением", — сказал Аваков, как бы намекая, что команда Владимира Зеленского скоро уйдёт из власти, а сам Аваков туда вернётся.
Что же касается внесения Максима Галкина, который ещё совсем недавно выступал на одной сцене с действующим президентом Украины, в "чёрный список врагов государства", то, комментируя это решение киевских властей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём ТГ-канале:
"Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли".
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