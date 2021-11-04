Захарова и Аваков оценивают украинскую власть примерно одинаково

4 ноября в политической жизни Украины произошли два значимых события:

обновился состав правительства и в чёрный список врагов государства был внесён российский юморист Максим Галкин.

Казалось бы, между этими двумя новостями нет ничего общего. Если бы не прозвучавшие комментарии.

Арсен Аваков

Украинское издание Страна. UA, опубликовало блиц-интервью с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, чья недавняя отставка вызвала волну слухов и предположений. В частности, ему был задан вопрос о том, планирует ли он "вернуться в большую политику".

На это бывший главный силовик Украины ответил, что "там" (в политике) сейчас "много продюсеров, которые скоро освободятся":

"Они будут заниматься опять продюсингом, а мы будем заниматься политическим управлением", — сказал Аваков, как бы намекая, что команда Владимира Зеленского скоро уйдёт из власти, а сам Аваков туда вернётся.

Мария Захарова

Что же касается внесения Максима Галкина, который ещё совсем недавно выступал на одной сцене с действующим президентом Украины, в "чёрный список врагов государства", то, комментируя это решение киевских властей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём ТГ-канале:

"Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли".

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