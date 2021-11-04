Новым главой минобороны Украины назначен Алексей Резников

Верховная рада приняла решение назначить министром обороны Украины Алексея Резникова, бывшего вице-премьера и экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщило ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский представил кандидатуру Резникова. На заседании Рады украинский лидер сказал, что для министра обороны в нынешних условиях самое главное — это уважение украинских бойцов. Он также заметил, что первоочерёдные задачи главы минобороны состоят в укреплении армии и создании достойных условий для защитников страны.

Новый министр обороны Украины вступил в должность сразу после голосования депутатов Рады.

Ранее стало известно, что Андрея Тарана уволили c должности министра обороны после его заявления. Он занимал пост главы оборонного ведомства Украины с марта 2020 года. Pravda.Ru писала, что Резников может занять его место.

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