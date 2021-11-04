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Новым главой минобороны Украины назначен Алексей Резников

Мир

Верховная рада приняла решение назначить министром обороны Украины Алексея Резникова, бывшего вице-премьера и экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Новым главой минобороны Украины назначен Алексей Резников

Как сообщило ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский представил кандидатуру Резникова. На заседании Рады украинский лидер сказал, что для министра обороны в нынешних условиях самое главное — это уважение украинских бойцов. Он также заметил, что первоочерёдные задачи главы минобороны состоят в укреплении армии и создании достойных условий для защитников страны.

Новый министр обороны Украины вступил в должность сразу после голосования депутатов Рады.

Ранее стало известно, что Андрея Тарана уволили c должности министра обороны после его заявления. Он занимал пост главы оборонного ведомства Украины с марта 2020 года. Pravda.Ru писала, что Резников может занять его место.

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