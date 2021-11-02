Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран подал в отставку.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", — написал представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины заявляет, что на линии соприкосновения в Донбассе скапливаются значительные силы ополченцев.
До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о начале проверки информации о захвате украинской армией 37 граждан России в Донбассе. Инцидент произошёл в селе Старомарьевка на линии соприкосновения между ДНР и Украиной.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.