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Министр обороны Украины подал в отставку

Мир

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран подал в отставку.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", — написал представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины заявляет, что на линии соприкосновения в Донбассе скапливаются значительные силы ополченцев.

До этого официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о начале проверки информации о захвате украинской армией 37 граждан России в Донбассе. Инцидент произошёл в селе Старомарьевка на линии соприкосновения между ДНР и Украиной.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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