Министра обороны Украины отправили в отставку

Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Андрея Тарана c должности министра обороны. Новым главой Минобороны может стать бывший вице-премьер и экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Таран занимал пост главы оборонного ведомства Украины с марта 2020 года. В среду, 3 ноября, Резников подал заявление об увольнении с министерской должности.

Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру вице-премьера Алексея Резникова на пост главы Минобороны. Журналист отметил, что Резников — профессиональный адвокат, который никогда не был связан с вопросами обороны и безопасности.

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