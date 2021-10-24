СМИ: вице-премьер Резников может стать министром обороны Украины

Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру вице-премьера Алексея Резникова на пост главы Минобороны.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Зеленский уже знает, кого назначить на пост министра обороны, если нынешний глава оборонного ведомства Андрей Таран уйдёт в отставку.

"Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Это Алексей Резников, действующий вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", — написал Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, ранее Резников не имел отношения к вопросами обороны, безопасности и боевым действиям. Он является профессиональным адвокатом, поэтому "будет для офиса управляемой фигурой", отметил Бутусов.

По мнению главреда, Зеленский хочет видеть на посту главы Минобороны "говорящего" министра, а не "молчащего" Тарана, и Резников подходит под этот критерий.

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