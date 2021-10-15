Зеленский не пошёл на переговоры с РФ, возомнив себя "президентом мира"

Журналистка Олеся Медведева заявила, что Кремль был готов обсудить с Украиной встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако Киев решил не участвовать в переговорах.

По её словам, российская сторона прислала 12 пунктов Офису Зеленского с рекомендуемыми темами для последующего диалога глав государств. Медведева сообщила, что представители Кремля предлагали обратить внимание на газовый вопрос, двухсторонние отношения, экономическое взаимодействие и другие проблемы.

Однако журналистка убеждена: у президента Зеленского немного другая цель, ведь он намерен возродить свой имидж в мире.

"Цель для Зеленского самая главная, как мне кажется, в ходе этой встречи — возродить свою имиджевую позицию о том, что он президент мира", — подчеркнула Медведева, выступая на телеканале "Наш".

Она также добавила, что в предложенных 12 пунктах переговоров не было вопросов о Крыме и Донбассе, поэтому, по её мнению, в Офисе главы Украины никто не даёт обратный ответ.

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