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Автор Александр Шторм

Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский президент Владимир Зеленский пойдёт на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным при определённых условиях. Условия, разумеется, бредовые в своей сути изначально.

Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...

Как заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, переговоры глав государств, по мнению Владимира Зеленского, "возможны только после того, как в отношениях двух стран не будет вопроса "оккупации части территорий" Украины".

Туда же Зеленский отнёс "удерживание в заложниках украинских граждан". Только после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, таких как восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения.

Подобный демарш состоялся сразу после того, как Кремль отправил Киеву предложения по темам, которые могли бы обсудить Путин и Зеленский на возможной встрече.

Москва и Киев могли бы обсудить на данном этапе возвращение послов в Москву и Киев, снятие взаимных торгово-экономических ограничений и отмену санкций в отношении физических и юридических лиц. Могли бы…

Как пояснил российский политолог Алексей Чеснаков, интервью Владимира Зеленского — свидетельство о переходе Киева к новой стратегии. Такие новшества означают, что Киев вознамерился с удвоенной силой торпедировать выполнение Минских соглашений (обвиняя в срывах Москву) и использовать как инструмент давления (в том числе на Париж и Берлин) фактор ограниченного времени.

Отсылки на октябрьские местные выборы уже не сработают, это и так понятно. Зеленский, по сути, озвучил ультиматум, не реалистичный ни по срокам, ни по смыслу, напомнил эксперт. До него украинские официальные лица признавали невозможность быстрого урегулирования конфликта.

Таким образом, относиться к этому ультиматуму Зеленского "нужно как к обыкновенному хамству — мальчик решил ставить условия Путину".

Никаких обсуждений с ним не будет, поскольку Зеленский топорно торгуется с фигой в кармане. Украине не нужно выполнение соглашений за год, ей нужен повод выйти с помпой из Минского процесса вообще, в расчёте на то, что новые соглашения будут сформулированы для неё более комфортно, подытожил эксперт.

"В Кремле смеялись", — уже прокомментировали ситуацию эксперты.

Также по словам пресс-секретаря президента Украины, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным возможен при обсуждении того, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это путь к миру".

Сам же Зеленский ранее заявил, что хотел бы провести встречу с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин никогда не был против встречи с Владимиром Зеленским, но нужно определиться с темами и форматом.

Не так давно экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель "в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее "согласовала" с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом".

То есть говорить на языке ультиматумов Зеленский научился быстро. Вот только выбирать момент и собеседников пока не умеет. И в данных обстоятельствах не факт, что научится.

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Сколько украл Зеленский за год президентства?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина дмитрий песков владимир путин ангела меркель сергей никифоров владимир зеленский минские соглашения
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