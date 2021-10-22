Болдуин впервые прокомментировал убийство на съемках фильма "Ржавчина"

Голливудский актер Алек Болдуин сообщил, что находится в шоке после "непреднамеренного убийства" оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

По словам артиста, он сотрудничает с полицией, которая расследует гибель оператора на съемках фильма.

Болдуин сообщил, что находится в контакте с семьей Хатчинс и готов оказать её родственникам поддержку.

"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и горечь по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю со следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с её мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце скорбит о ее муже, сыне и всех, кто знал и любил Галину", — написал актер на своей странице в Instagram.

Инцидент произошёл во время съемок фильма Rust ("Ржавчина") на площадке в американском штате Нью-Мексико. Реквизит (пистолет) должен был быть заряжен холостыми патронами. Когда актёр Алек Болдуин выстрелил, то оказалось, что в пистолете находились боевые патроны. Пуля задела находившихся рядом режиссера картины и 42-летнюю женщину-оператора Галину Хатчинс, которая скончалась в больнице.

Известно, что Галина Хатчинс родилась и выросла в Советском Союзе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.