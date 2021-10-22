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Алек Болдуин убил оператора на съёмочной площадке

Происшествия

На съёмках фильма-вестерна Rust ("Ржавчина") случайно из винтовки убили оператора и ранили ещё одного члена команды. По сообщению американских СМИ, стрелял известный актёр Алек Болдуин.

Алек Болдуин убил оператора на съёмочной площадке

"Власти подтвердили, что Алек Болдуин, продюсер фильма "Ржавчина", снимавшегося в Санта-Фе, выстрелил из винтовки, убив оператора фильма Халину Хатчинс и ранив режиссёра фильма Джоэла Соуза", — говорится в сообщении телеканала KOB4.

Инцидент произошёл в Санта-Фе, в штате Нью-Мексико. Съёмочная команда уверяет, что выстрелы были запланированы по сюжету, однако, почему винтовка была заряжена боевыми патронами, а не холостыми никто ответить не смог.

После ЧП оператора картины Халину Хатчинс срочно доставили в госпиталь, но ранение оказалось смертельным. О состоянии пострадавшего режиссёра пока не сообщают.

По информации местных властей, съёмки приостановили, на месте происшествия работает шериф и полицейские штата.

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Автор: Екатерина Широкова
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