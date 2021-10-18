Закон защищает преступника, а не его жертву

Расстрел одноклассников в американских школах и кампусах в СССР воспринимали под рубрикой "Их нравы". Но в нынешней России беспредел прокатился по нашим городам и весям. Представляется важным рассмотреть американский опыт, где подобная вакханалия лишь продолжает нарастать. Прозрение почти полувековой давности стало ещё более актуальным.

Мир полон неудачниками С топориками в руке И мальчиками с пальчиками На спусковом крючке. В. Высоцкий, "Баллада об оружии" (1973)

В этом году в РФ и в США произошли десятки инцидентов, связанных с применением огнестрельного оружия.

Здесь:

Из-за взрыва и стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли 9 человек, 32 получили ранения.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете при стрельбе пострадало 47 человек.

В Москве задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия. Пострадавших нет.

Там:

Школьник в Арлингтоне, штат Техас, застрелил учителя и двух учеников.

13-летний подросток в коридоре своей школы в Мемфисе, штат Теннесси, выстрелил в своего одноклассника.

6-летний мальчик получил огнестрельное ранение в ногу возле своей школы в Ньютоне, штат Миссисипи.

Обладание оружием не гарантирует безопасности

По всей стране в школах проходят учения, как действовать в ситуациях, когда на пороге появляются "мальчики с пальчиками на спусковых крючках".

Пистолет

По данным Института Гэллапа, 40% взрослых американцев держат дома оружие, при этом более половины (53%) выступают за ужесточение закона об оружии. По состоянию на 15 сентября 2021 года число погибших в результате применения огнестрельного оружия в этом году составило 14 516 человек. В 498 случаях было застрелено или убито от четырёх или более человек (за исключением самого стрелка).

Граждане США убивают в два раза больше преступников, чем полицейские. При этом показатель ранения или гибели случайных людей в пять раз ниже, чем тогда, когда огонь открывают представители власти. США лидируют по количеству преступлений с применением огнестрельного оружия во всём мире: примерно 70% убийств и довольно высокий показатель самоубийств.

Вторая поправка к Конституции США гласит: "Поскольку хорошо организованное ополчение (well regulated Militia) необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".

Нужно отметить, в американской Конституции нет точного определения термина "Arms" — "оружие", который сегодня имеет совсем иные значения, чем это было при принятии Основного закона в 1791 году:

от ядерного оружия

до напечатанных на 3D-принтерах образцах огнестрельного оружия, которые трудно отследить и контролировать.

Согласно закону Эми (Amy's Law) штата Огайо, определённым ограничениям должны подвергаться лица, осуждённые за домашнее насилие. Однако часть судей не готовы отдавать предпочтение "закону Эми" над "законом американского народа". Следовательно, любой маньяк или моральный урод не понесёт поражения в своих правах и по закону может приобрести смертоносное оружие.

Обоюдоострое огнестрельное оружие

Суд Нью-Йорка определил "уважительные причины" для ношения скрытого огнестрельного оружия:

"стрельба по мишеням,

охота,

самооборона".

Условия должны быть "реальными и чётко сформулированными", а не "умозрительными или надуманными".

Мальчик с автоматом

Два владельца оружия, разочаровавшихся в законе, оспорили его положения, заявив, что "хороший, даже безупречный моральный облик владельца оружия плюс простое желание реализовать основное право на его ношение, по мнению этих судов, недостаточны" в качестве текущей редакции закона, но при этом они, как минимум, должны быть.

Между тем, на минувшей неделе суд отклонил протест, оспаривающий закон штата Висконсин, по которому прежде осуждённым за уголовное преступление запрещено владеть огнестрельным оружием до конца их жизни, даже если они были осуждены за ненасильственные преступления. Так, предыдущее дело касалось торговца пиратскими кассетами, угодившего на нары ещё в 1980-е годы.

В настоящее время разрешено открытое или скрытое ношение огнестрельного оружия без разрешения в 20 штатах США. До 2010 года единственным штатом в этом роде был Вермонт. Семь штатов:

Нью-Йорк,

Калифорния,

Делавэр,

Гавайи,

Мэриленд,

Массачусетс,

Нью-Джерси

по-прежнему ограничивают ношение огнестрельного оружия в общественных местах без "надлежащей" или "уважительной" причины.

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