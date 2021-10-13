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В Москве полицейские задержали молодого человека, который стрелял возле школы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Московские полицейские в ходе плана "Сирена" задержали парня, который возле школы номер 1260 на Ленинском проспекте открыл огонь. Об этом сообщили представители главного управления МВД по региону.

В Москве полицейские задержали молодого человека, который стрелял возле школы

По данным пресс-службы, молодой человек стрелял из страйкбольного ружья.

"В результате инцидента пострадавших нет", — сообщили представители МВД по Москве, слова которых приводят РИА Новости.

По данным Mash, в школе, рядом с которой женщина увидела парня в камуфляже и с оружием, дети и сотрудники учреждения закрылись в кабинетах и забаррикадировали вход. Сейчас, как написали журналисты, людей разрешили выпускать из здания.

По предварительной информации, предполагаемый злоумышленник перелез на территорию школы через забор. Также есть версия, что молодой человек стрелял рядом с заброшенной больницей. Оружие в руках напоминало АК-74.

Известно, что парень стрелял в воздух, после чего пытался скрыться.

Ранее 13 октября в полицию поступили сообщения о стрельбе возле школы.

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НЕИЗВЕСТНЫЙ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ 1260 В МОСКВЕ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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