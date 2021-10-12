Директор казанской школы, где произошла стрельба, отрицает вину в халатности

Директора казанской гимназии № 175, где этой весной в результате стрельбы погибли девять человек, подозревают в халатности. Однако Амина Валеева отказывается признавать свою вину по уголовному делу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева, руководитель образовательного учреждения полностью отрицает предъявленное ей обвинение. По его словам, это принципиальная позиция Валеевой.

"Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия", — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что родители учеников заступаются за Валееву. Недавно они написали письма президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой снять с директора все обвинения.

При этом адвокат сообщил о мошенниках, которые сейчас собирают деньги в соцсетях от имени главы школы. Он попросил не переводить средства на неизвестные счета.

Напомним, 11 мая вооружённый Ильназ Галявиев напал на детей и преподавателей. В результате ЧП погибли семь учеников и два педагога. Ещё 23 человека получили различные травмы. "Казанский стрелок" находится под арестом.

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