Ученик шестого класса открыл стрельбу в пермской школе

В Пермском крае спустя месяц после трагедии в ПГНИУ снова зарегистрировали стрельбу в образовательном учреждении. Сегодня, 18 октября, ученик шестого класса пришел в школу с охотничьим ружьём.

Как сообщают "Известия", инцидент произошел в посёлке Сарс под Пермью. Подросток устроил стрельбу в Сарсинской среднеобразовательной школе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сотрудники полиции оперативно задержали стрелявшего мальчика.

Подросток успел произвести два выстрела из охотничьего ружья "Сайга" прямо во время занятия. Услышав их, педагоги заперли детей в классах.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров организовал стрельбу на территории ПГНИУ. В результате ЧП шесть человек скончались, еще 43 получили серьёзные травмы. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого арестовали на два месяца.

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