Обвиняемый в массовом убийстве пермских студентов Бекмансуров признал вину

Предполагаемый убийца студентов в Перми Тимур Бекмансуров признал вину. Об этом рассказал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Также Бастрыкин сообщил, что правоохранители намерены заключить Бекмансурова под стражу. По словам главы СК РФ, 13 октября подозреваемому в массовом убийстве в Пермском крае предъявили обвинение. Руководитель ведомства подчеркнул, что самочувствие предполагаемого стрелка допускает осуществление следственных действий.

"После трагедии в Перми прошёл почти месяц. Всё это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении", — отметил Бастрыкин, слова которого приводит РИА Новости.

Двадцатого сентября первокурсник открыл огонь в стенах Пермского госуниверситета. Во время стрельбы пострадали более 40 человек, шесть из них скончались. Правоохранители обвинили в трагедии первокурсника Бекмансурова. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". "Пермскому стрелку" грозит пожизненный тюремный срок.

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