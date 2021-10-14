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Обвиняемый в массовом убийстве пермских студентов Бекмансуров признал вину

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Предполагаемый убийца студентов в Перми Тимур Бекмансуров признал вину. Об этом рассказал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Обвиняемый в массовом убийстве пермских студентов Бекмансуров признал вину

Также Бастрыкин сообщил, что правоохранители намерены заключить Бекмансурова под стражу. По словам главы СК РФ, 13 октября подозреваемому в массовом убийстве в Пермском крае предъявили обвинение. Руководитель ведомства подчеркнул, что самочувствие предполагаемого стрелка допускает осуществление следственных действий.

"После трагедии в Перми прошёл почти месяц. Всё это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении", — отметил Бастрыкин, слова которого приводит РИА Новости.

Двадцатого сентября первокурсник открыл огонь в стенах Пермского госуниверситета. Во время стрельбы пострадали более 40 человек, шесть из них скончались. Правоохранители обвинили в трагедии первокурсника Бекмансурова. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". "Пермскому стрелку" грозит пожизненный тюремный срок.

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Стрельба в Перми вызывает множество вопросов
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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