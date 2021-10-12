Состояние студента, стрелявшего в пермском вузе, улучшилось

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ещё находится в реанимации, сейчас его состояние характеризуют как средней степени тяжести. Однако медики отмечают улучшения.

По информации ТАСС, ранее Бекмансуров был госпитализирован в тяжёлом состоянии. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги.

Студент совершил вооружённое нападение на образовательное учреждение 20 сентября. В ходе стрельбы пострадали 47 человек, 6 из них погибли, остальные получили различные травмы. Против Бекмансурова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Pravda.Ru писала, что стрелок оказал сопротивление и получил ранения при задержании.

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