На Украине перестали поставлять кислород два главных производителя

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что два ключевых производителя кислорода больше не могут его поставлять из-за регламентных работ.

По словам Кузина, власти экстренно ищут другие источники приобретения кислорода для больных коронавирусной инфекцией людей. Как сказал врач, в некоторых регионах фиксируют нехватку, однако с этой проблемой пока справляются. Специалист отметил, что на сегодняшний день серьёзного дефицита кислорода нет.

"Нагрузка на аппараты искусственной вентиляции лёгких сейчас возрастает в разы", — предупредил Кузин в программе телеканала "Рада".

По информации врача, из-за нового варианта COVID-19 заражённым людям зачастую необходим кислород.

По данным Минздрава Украины, за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 23 785 человек, среди которых 1800 детей. В стране зарегистрировали 5141 госпитализацию. За сутки из-за инфекции скончались 614 человек. Наибольшее число заражённых COVID-19 установили в таких регионах, как:

Львовская область — 1647;

Днепропетровская область — 1641;

Одесская область — 1484;

Запорожская область — 1391;

Киев — 1323.

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