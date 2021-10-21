Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине во время выступления на Валдайском форуме, который проходит в Сочи.
Чтобы остановить процесс превращения Украины в "анти-Россию", украинский народ сам должен сформировать такие органы власти, которые бы отвечали их интересам, однако украинцам не позволят легальными способами сформировать власть, потому что страной руководит небольшая группа людей, а не президент, отметил Путин.
Он пояснил, что эта группа людей присвоила себе "лавры победителей в борьбе за независимость". Это привело к тому, что жители Украины даже боятся отвечать на соцопросы. Когда к власти приходили люди, опирающиеся на на избирателей юго-востока страны, то вынуждены были менять свою политическую позицию из-за агрессивно настроенного националистического меньшинства, которое "подавляло свободу принятия решений", подчеркнул российский лидер.
"Это такой тупик. Я не очень понимаю, как из него можно выйти", — сказал Путин о ситуации на Украине.
По словам главы государства, приезд министра обороны США Ллойда Остина в Киев открывает Украине двери в НАТО.
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