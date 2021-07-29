EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алексей Маслов: Путин сделал последнее предложение Японии
Медведев проиграл испанцу в четвертьфинале Олимпиады
"Третейский суд": генпрокуратура против "наследников" Ходорковского
"Лишнее подтверждение": Песков прокомментировал очередные учения НАТО
Асмус сфотографировалась на Шри-Ланке с копией Гарика Харламова
Русофобскую шутку иранского комика подвергли экспертизе
В Ростовской области следователи выяснят причины внезапной комы и смерти ребенка
Российские учёные сделали из "сорняка-убийцы" лекарство
Настя Каменских в бикини подразнила фанатов роскошными бёдрами

Вован и Лексус "развели" главу МИД Швеции, попросив денег на ФБК*

Мир

Продолжают пополнять список "жертв" своих розыгрышей известные российские пранкеры Вован и Лексус. Им удалось связаться с главой шведского МИД Анн Линде, и, "прикрывшись" личиной "соратников Навального", попросить денег на нужды ФБК*.

Prank with Minister for Foreign Affairs Ann Linde/Пранк с министром иностранных дел Швеции

"На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро"

Разговор уже выложен на Youtube-канале Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (настоящие имена пранкеров). Как оказалось, деньги у Швеции есть — и Линде считает, что получить финансирование "возможно".

Пранкеры сообщили Линде, что звонят ей от имени супруги оппозиционера Юлии и одного из его соратников, Леонида Волкова. Они отметили: Швеция могла бы помочь

"…через шведское правительственное агентство международного развития и сотрудничества".

Анн Линде
Анн Линде

Разговор, что называется, удался: услышав, что деньги нужны не на что-нибудь, а на "новое расследование" о прегрешениях российских чиновников, Линде сообщила следующее

"На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро на поддержку гражданского общества и правозащитников и тому подобное на следующие пять лет.

Я не уверена в деталях этого, но я думаю, что это возможно, если мы свяжемся с вами напрямую или через посольство, если можно, потому что я не в курсе технических деталей этих вопросов".

Возможно, с вами свяжутся: Линде умеет удивить

Лексус и Вован
Лексус и Вован

Далее стороны углубились в детали: пранкеры отметили, что открыто иностранное финансирование провести не получится по понятным причинам. Действовать, сообщили Линде, можно через страны Балтии или Украину. В ответ на это Линде справедливо замечает: разговор такого рода — явно не телефонный.

"Но я думаю, что возможно, что кто-то ещё может связаться с вами после нашего звонка", — дополняет она.

"Да, конечно. Конечно, мы могли бы… Конечно, мы могли бы связаться с агентством", — соглашается "Волков".

 

 

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Вован и Лексус "развели" главу МИД Швеции, попросив денег на ФБК*
Русофобскую шутку иранского комика подвергли экспертизе
В Ростовской области следователи выяснят причины внезапной комы и смерти ребенка
Депутат Рады ушла из партии, использовав туалетную бумагу
Российские учёные сделали из "сорняка-убийцы" лекарство
Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации"
Алексей Кустов: Федерация легкой атлетики – продажная организация
Настя Каменских в бикини подразнила фанатов роскошными бёдрами
Историки называют речь Зеленского "национальным позором"
Почему в России снижаются пенсии?
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников