Продолжают пополнять список "жертв" своих розыгрышей известные российские пранкеры Вован и Лексус. Им удалось связаться с главой шведского МИД Анн Линде, и, "прикрывшись" личиной "соратников Навального", попросить денег на нужды ФБК*.
Разговор уже выложен на Youtube-канале Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (настоящие имена пранкеров). Как оказалось, деньги у Швеции есть — и Линде считает, что получить финансирование "возможно".
Пранкеры сообщили Линде, что звонят ей от имени супруги оппозиционера Юлии и одного из его соратников, Леонида Волкова. Они отметили: Швеция могла бы помочь
"…через шведское правительственное агентство международного развития и сотрудничества".
Разговор, что называется, удался: услышав, что деньги нужны не на что-нибудь, а на "новое расследование" о прегрешениях российских чиновников, Линде сообщила следующее
"На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро на поддержку гражданского общества и правозащитников и тому подобное на следующие пять лет.
Я не уверена в деталях этого, но я думаю, что это возможно, если мы свяжемся с вами напрямую или через посольство, если можно, потому что я не в курсе технических деталей этих вопросов".
Далее стороны углубились в детали: пранкеры отметили, что открыто иностранное финансирование провести не получится по понятным причинам. Действовать, сообщили Линде, можно через страны Балтии или Украину. В ответ на это Линде справедливо замечает: разговор такого рода — явно не телефонный.
"Но я думаю, что возможно, что кто-то ещё может связаться с вами после нашего звонка", — дополняет она.
"Да, конечно. Конечно, мы могли бы… Конечно, мы могли бы связаться с агентством", — соглашается "Волков".
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.