Вован и Лексус "развели" главу МИД Швеции, попросив денег на ФБК*

Продолжают пополнять список "жертв" своих розыгрышей известные российские пранкеры Вован и Лексус. Им удалось связаться с главой шведского МИД Анн Линде, и, "прикрывшись" личиной "соратников Навального", попросить денег на нужды ФБК*.

Prank with Minister for Foreign Affairs Ann Linde/Пранк с министром иностранных дел Швеции

"На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро"

Разговор уже выложен на Youtube-канале Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (настоящие имена пранкеров). Как оказалось, деньги у Швеции есть — и Линде считает, что получить финансирование "возможно".

Пранкеры сообщили Линде, что звонят ей от имени супруги оппозиционера Юлии и одного из его соратников, Леонида Волкова. Они отметили: Швеция могла бы помочь

"…через шведское правительственное агентство международного развития и сотрудничества".

Анн Линде

Разговор, что называется, удался: услышав, что деньги нужны не на что-нибудь, а на "новое расследование" о прегрешениях российских чиновников, Линде сообщила следующее

"На самом деле, у нас есть около 38 миллионов евро на поддержку гражданского общества и правозащитников и тому подобное на следующие пять лет. Я не уверена в деталях этого, но я думаю, что это возможно, если мы свяжемся с вами напрямую или через посольство, если можно, потому что я не в курсе технических деталей этих вопросов".

Возможно, с вами свяжутся: Линде умеет удивить

Лексус и Вован

Далее стороны углубились в детали: пранкеры отметили, что открыто иностранное финансирование провести не получится по понятным причинам. Действовать, сообщили Линде, можно через страны Балтии или Украину. В ответ на это Линде справедливо замечает: разговор такого рода — явно не телефонный.

"Но я думаю, что возможно, что кто-то ещё может связаться с вами после нашего звонка", — дополняет она.

"Да, конечно. Конечно, мы могли бы… Конечно, мы могли бы связаться с агентством", — соглашается "Волков".

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.