С новым заявлением по ситуации вокруг возможного обмена пленными в Донбассе выступила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она рассказала, что приближающийся праздник Пасхи мог бы "активизировать процесс".
Мендель уточнила, что обмен пленными — важный компонент "нормандского формата", поскольку именно эта процедура поможет продвинуться к разрешению ситуации с Донбассом.
Ранее, напомнила она, процесс обмена задумывался по схеме "всех на всех", и первые подвижки начались ещё в 2019 году, однако затем случилась "блокировка".
"Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена", — уточнила Мендель в эфире телеканала "Дом".
Напомним, что ранее украинский президент сделал очередное заявление касательно Донбасса. Зеленский заявил, что там будет "мёртвая территория".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Примадонна после празднования своего дня рождения просто утопает в цветах. Один из букетов особенно заинтересовал Максима Галкина. Юморист признал, что его букет не идёт ни в какое сравнение с тем цветочным чудом, от которого все в его семье обомлели.