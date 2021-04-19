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Пресс-секретарь Зеленского рассказала о Пасхе и обмене пленными

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С новым заявлением по ситуации вокруг возможного обмена пленными в Донбассе выступила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она рассказала, что приближающийся праздник Пасхи мог бы "активизировать процесс".

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о Пасхе и обмене пленными

Мендель уточнила, что обмен пленными — важный компонент "нормандского формата", поскольку именно эта процедура поможет продвинуться к разрешению ситуации с Донбассом.

Ранее, напомнила она, процесс обмена задумывался по схеме "всех на всех", и первые подвижки начались ещё в 2019 году, однако затем случилась "блокировка".

"Давайте вспомним, что скоро Пасха. Это хороший повод для того, чтобы, может быть, активизировать процесс обмена", — уточнила Мендель в эфире телеканала "Дом".

Напомним, что ранее украинский президент сделал очередное заявление касательно Донбасса. Зеленский заявил, что там будет "мёртвая территория".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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