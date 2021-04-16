Зеленский пообещал Донбассу и Крыму будущее "хуже Чернобыля"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ждёт жителей Донецкой и Луганской республик и Крыма, если они не захотят "считать себя украинцами".

"Это будет мёртвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль", — пообещал Зеленский в интервью Le Figaro.

По словам Зеленского, избежать участи чернобыльской "зоны отчуждения" смогут лишь те жители самопровозглашённых ЛНР и ДНР, а также Крыма, которые начнут считать себя украинцами.

Ранее в интервью этому же изданию Зеленский заявил, что "настало время открыть двери ЕС и НАТО для Украины". Он рассказал, что во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал обоих политиков перейти от разговоров к принятию решений, если они действительно считают Украину членом европейской семьи.

Однако если от риторики Зеленского в отношении Донбасса и Крыма и веет чем-то европейским, то разве что средневековьем. Вряд ли подобные высказывания прибавят ему народной любви — что в Донбассе, что в Крыму.

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