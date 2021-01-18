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Помилование за деньги: журналисты раскрыли схему сторонников Трампа

Мир

Сторонники Трампа, как оказалось, пользовались властью не всегда во благо. Журналисты The New York Times провели расследование и выяснили, что многие союзники уходящего президента оказались не прочь подзаработать на помилованиях.

Помилование за деньги: журналисты раскрыли схему сторонников Трампа

Речь идёт о довольно простой схеме: политики договаривались с представителями обвинённых преступников и помогали тем добиться вердикта о помиловании, взамен получая солидные суммы. Речь идёт, по предварительным данным, о десятках тысяч.

В частности, журналисты указывают на простой факт: как только стало ясно, что Трампу не выиграть выборы, количество помилований начало резко расти. Например, экс-прокурор округа Юта Бретт Толман сумел заработать сразу на трёх подобных делах. Многие при этом упирали на "связи с президентом".

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что тоже будет активно использовать возможности помилования и даст свободу примерно 100 заключённым. Этот шаг можно считать своеобразным "подарком" приходящей администрации Байдена.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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