Будьте взрослыми. Идите домой: итоги воскресных протестов в США

Сразу в нескольких городах США в минувшее воскресенье, 17 января, прошли протесты против результатов выборов. По данным органов правопорядка, хаоса и жертв удалось избежать, протестующие вели себя спокойно.

"Я не доверяю результатам выборов. Мы поддержим Джо Байдена как нашего президента, если вы сможете убедить нас, что он выиграл легально. Покажите нам доказательства", — попросил протестующий из Мичигана Мартин Селаг (67 лет).

Примерно 20 протестующих (некоторые были вооружены), появившихся у Капитолия Мичигана, спокойно прошли по улице и разошлись по домам из-за начавшегося снега.

"Я здесь, чтобы поддержать право выражать политические взгляды или мнения, не опасаясь цензуры, преследований или угроз потерять работу, подвергнуться физическому насилию", — высказалась Кэти Шерман, сторонница Трампа.

У Капитолия Орегона также собралась группа демонстрантов: как передаёт Politico, к зданию вышли 11 мужчин с оружием, некоторые несли перевёрнутые американские флаги и плакаты "Обезоружить правительство".

У Капитолия Техаса также собралась группа протестующих с оружием. Бен Хоук вместе с дюжиной демонстрантов подошёл к запертым воротам, неся мегафон и винтовку AR-15. Он осудил беспорядки в Капитолии и сказал, что не поддерживает Трампа.

"Мы пришли лишь затем, чтобы обсудить ситуацию, пообщаться, собравшись вместе", — уточнил Хоук.

В Капитолии Невады, к которому в последние месяцы на выходных приходили большие группы недовольных, было тихо. Лишь один человек пришёл выразить несогласие с Трампом.