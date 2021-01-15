Байден назвал фактор, усиливающий неравенство в США

Пандемия коронавируса — причина, по которой в США стало ещё больше проблем с социальным расслоением, уверен избранный президент Джо Байден. Политик подчеркнул: подобный кризис случается "раз в несколько поколений".

Ситуацию с доходами жителей США Байден обрисовал на выступлении в Уилмингтоне. Политик отметил, что примерно 18 млн жителей страны сейчас получают лишь пособие по безработице, потому что кризис коронавируса вынудил их бросить или потерять работу.

"Увеличивается разрыв между небольшим числом людей на самом верху, у которых довольно неплохо идут дела в условиях текущей экономической ситуации, и остальной Америкой. С начала пандемии состояние 1% самых богатых людей страны выросло примерно на $1,5 трлн", — привёл данные Байден.

Президент сообщил, что действовать следует немедленно и рассказал о будущем плане работы: уже готовы документы, которые предполагают финансовую помощь на 1,9 трлн долларов.