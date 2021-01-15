Конгрессмен-демократ намерена инициировать импичмент Байдена

Конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин (Джорджия) заявила, что будет инициировать импичмент против Джо Байдена в его самый первый день на посту, напомнив, что именно так поступили демократы в начале президентства Трампа.

Законодатель заявила в среду вечером, что она "гордится тем, что является голосом избирателей-республиканцев, которые были проигнорированы".

"Я хотела бы объявить от имени американского народа, что мы должны обеспечить, чтобы наши лидеры были привлечены к ответственности, — сказала Тейлор Грин в интервью Newsmax. — Итак, 21 января я буду подавать статьи об импичменте Джо Байдену. У нас не может быть Президента Соединённых Штатов, который готов злоупотреблять властью поста президента и быть легко купленным иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями".

Хотя Тейлор Грин не сказала, на каких основаниях она будет пытаться импичментировать нового главу государства, а сослалась только на обвинения в коррупции против Байдена и его сына Хантера, она тем не менее предсказала, что новый президент будет "злоупотреблять" властью своего офиса.

В материале Newsmax отмечается, что угроза импичмента Тейлор Грин очень напоминает аналогичные усилия демократов в первые месяцы пребывания Трампа у власти: