"Спасательница" и "инженерка": новые профессии появились на Украине

Одна профессия для мужчин и женщин будет называться по-своему. На Украине начали применить феминитивы.

Теперь в стране есть инженер и инженерка, социолог и социологиня, а также спасательница, пожарная и другие вариации гендерных названий привычных профессий. Для нововведения пришлось внести изменения в "Классификатор профессий".

Указ о применении феминитивов размещён на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны. В документе прописано, что сотрудница может попросить указать свою должность в трудовой книжке и других кадровых документах в любом из существующих вариантов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Украине увеличили минимальный размер оплаты труда. МРОТ вырос на 300 гривен и составляет теперь 13 395 рублей (по курсу на 25 августа 2020 года). То есть он больше российского на одну тысячу рублей. Новый МРОТ вступит в силу 1 сентября.

Между тем на Украине продлили карантин, введённый из-за коронавируса. Ограничительные меры в стране будут действовать до 1 ноября.