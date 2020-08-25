Украинский МРОТ превысил российский на тысячу рублей

Верховная рада 295 голосами при 226 необходимых приняла во втором чтении законопроект о повышении минимальной заработной платы в стране на 300 гривен, до 5 тысяч гривен (180 долларов, или 13 395 рублей по курсу ЦБ РФ на 25.08.2020).

"Проектом изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотреть повышение минимальной заработной платы с 1 сентября на 5,86% до 5 000 гривен в месячном размере", — говорится в пояснительной записке к документу, которую цитирует ТАСС.

Ранее Министерство труда и занятости РФ предложило установить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2021 год на уровне 12 392 рублей. Именно таковым стал прожиточный минимум в стране во втором квартале текущего года. По этому показателю определяется МРОТ на следующий год. В нынешнем году МРОТ равняется 12 130 рублей, таким образом, повышение составило 262 рубля.