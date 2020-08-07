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Число жертв взрыва в Бейруте выросло

Мир » Азия » Ближний Восток

Уже 149 человек считаются погибшими от взрыва в порту Бейрута. Новые данные называют местные СМИ.

Как пишет газета Lorient-Le Jour, количество жертв выросло на 12 человек. Ранее по официальной статистике погибшими числились 137 местных жителей.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована и хранилась с нарушением правил. Почти полгорода разрушено, пострадали около пяти тысяч человек. В городе начались массовые беспорядки. Минувшей ночью толпа пришла к зданию парламента Ливана. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. Несколько человек арестованы.

Накануне Центробанк Ливана пообещал выдать пострадавшим от взрыва беспроцентные кредиты. Их нужно будет выплатить в течение пяти лет. Соответствующие рекомендации уже получили и частные банки страны. Ставка по таким кредитам будет нулевой.

Из-за взрыва, который разрушил множество зданий, в том числе больницы и жилые дома, без крова остались почти 300 тысяч местных жителей. По словам губернатора Бейрута Марвана Аббуда, ущерб составляет от трёх до пяти миллиардов долларов.

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