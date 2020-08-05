Почти 300 тысяч жителей Бейрута остались без крова

Огромное число жителей Бейрута остались без жилья. Дома разрушил прогремевший накануне взрыв.

По информации местных властей, без крова остались сотни тысяч человек.

"Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту. Размер ущерба достигает от трёх до пяти миллиардов долларов, а возможно, и больше", — рассказал губернатор Бейрута Марван Аббуд.

Напомним, что в порту Бейрута взорвались цистерны с селитрой. Причина взрыва — неправильное хранение опасных веществ. Погибло, по последним данным ливанского Красного Креста, более сотни человек, полгорода разрушено. Травмы получили свыше четырёх тысяч местных жителей, десятки людей считаются пропавшими без вести. По словам министра здравоохранения Ливана Хасана Хаммада, их число превышает количество жертв взрыва.

"Правда.Ру" ранее рассказала, что Россия поможет справиться с последствиями взрыва. Так, в Ливан вылетели несколько самолётов МЧС России. Они доставят спасателей, медиков, специалистов Роспотребнадзора и оборудование. Россияне развернут в Бейруте мобильный госпиталь для пострадавших.