В пострадавшем от взрывов Бейруте начались массовые беспорядки

В ливанской столице всю ночь продолжались беспорядки из-за взрывов, прогремевших во вторник, в результате которых погибли более 100 человек.
Сообщается, что несколько человек были арестованы, однако, протесты, похоже, набирают силу.
Люди пишут в социальных сетях сообщали, что протесты сконцентрированы возле ливанского парламента: толпа пыталась штурмовать ворота комплекса зданий. Сообщается, что для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.
A lot of clashes happening currently in #Beirut pic.twitter.com/kaL682TBOu— saradamergi (@saradamergi) August 6, 2020
#Lebanon More videos from the on going confrontation in Down Town #Beirut around the parliament's square between angry protestors and the riot police. Protestors expressed anger due to the Beirut explosion and the lack of government transparency. (Video via whatsapp). pic.twitter.com/jfFs1NhiMT— Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 6, 2020
Чего именно требуют вышедшие на улицу люди - пока не сообщается.
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