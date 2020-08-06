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Жителям Бейрута выдадут беспроцентные кредиты

Мир » Азия » Ближний Восток

Жители Бейрута, пострадавшие из-за взрыва в порту, смогут получить кредиты в банках. Ставка у таких займов будет нулевая.

Такое решение принял Центробанк Ливана, который уже направил свои рекомендации частным банкам страны.

"Предоставить специальные беспроцентные кредиты для пострадавших во время взрыва в Бейруте в долларах США, которые должны быть погашены в течение пяти лет", — сообщает пресс-служба ливанского Центробанка.

В городе повреждена почти половина зданий, тысячи людей остались без жилья. На место ЧП прибыли российские спасатели, которые помогают разбирать завалы и искать пропавших без вести.

Сегодня в городе начал работать мобильный госпиталь МЧС России. Первых пациентов приняли в 15 часов, работа будет идти круглосуточно.

Россия направила в Ливан пять самолетов с гуманитарной помощью, медикаментами, специалистами и техникой. Вместе со спасателями прибыли врачи и специалисты Роспотребнадзора.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Ливана призвал правительства других стран ускорить оказание помощи стране.

 

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