Президент Ливана обратился к правительствам с просьбой ускорить помощь

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что прозрачное расследование мощного взрыва, потрясшего Бейрут, позволит как можно скорее раскрыть обстоятельства произошедшего.

Аун также призвал другие страны ускорить оказание помощи Ливану, который уже переживает экономический кризис.

По словам министра экономики страны, главный зерновой элеватор страны в порту Бейрута был разрушен взрывом во вторник, в результате чего страна осталась с менее чем месячными запасами зерна.

Международная помощь уже спешит

Всю ночь в Бейрут на помощь ливанцам прибывали команды спасателей из разных стран мира.

Два самолета МЧС России уже доставили российских специалистов - поисковиков, мобильный госпиталь, собак для поисково-спасательных работ и медиков.

Прибыли спасатели из Ирана, Катара, Кувейта, Нидерландов, Франции и Ирака.

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