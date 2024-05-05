Трусова рассказала, что на первый айфон она заработала уже в семилетнем возрасте

Фигуристка Трусова призналась, что у неё осталось ещё много материальных желаний

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, популярная фигуристка Александра Трусова посетила популярное шоу Comedy Club, где рассказала о своих заработках и достижениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка напомнила собравшимся о том, что сама купила себе машину, квартиру и дом, подчеркнув, насколько это важно для неё в жизни.

Фигуристка также выразила свое стремление к новым материальным достижениям.

"Если материальные мечты, то у меня их ещё много", — сказала Трусова.

Она также рассказала о своем рабочем опыте, начиная с 12-летнего возраста, когда она стала зарабатывать деньги. Уже с семи лет отец платил ей призовые за успехи на детских соревнованиях, а благодаря этому Александра даже смогла заработать на свой первый айфон в семилетнем возрасте.

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