Трусова рассказала, что на первый айфон она заработала уже в семилетнем возрасте

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Фигуристка Трусова призналась, что у неё осталось ещё много материальных желаний

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Спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, популярная фигуристка Александра Трусова посетила популярное шоу Comedy Club, где рассказала о своих заработках и достижениях.

Фигуристка Трусова призналась, что у неё осталось ещё много материальных желаний
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка напомнила собравшимся о том, что сама купила себе машину, квартиру и дом, подчеркнув, насколько это важно для неё в жизни.

Фигуристка также выразила свое стремление к новым материальным достижениям.

"Если материальные мечты, то у меня их ещё много", — сказала Трусова.

Она также рассказала о своем рабочем опыте, начиная с 12-летнего возраста, когда она стала зарабатывать деньги. Уже с семи лет отец платил ей призовые за успехи на детских соревнованиях, а благодаря этому Александра даже смогла заработать на свой первый айфон в семилетнем возрасте.

Как КУСОК Г***. Трусова на ШОУ. Жестко ОТВЕТИЛ. Отрыв просто. Медведева Улетела. Перешла на ролики
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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